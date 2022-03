Ouderschapsverlof enkel in eerste 3 levensjaren van kinderen? Wouter Beke lost ballonnetje om kinderopvang te ontlasten

In Vlaanderen gaat 1 op de 2 jonge kinderen naar de kinderopvang. Daarmee zitten we aan de top in Europa. "Maar als we kijken naar het aantal kinderen per begeleider zitten we niet aan de top", zegt Beke aan VRT NWS. "De ratio daar is 1 op 9. We streven naar 1 op 7." Daarvoor zegt hij "60 miljoen euro in bijkomende capaciteit te investeren en nog eens 60 miljoen euro in kwaliteit". Hij verwijst naar de verhoging van de lonen in de sector en de inzet van pedagogische coaches.