Politie AMOW waarschuwt voor malafide dak- en gevelreinigers

In de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel gaan malafide dak- en gevelreinigers rond. De politie waarschuwt inwoners om niet in te gaan op hun diensten. "Ze werken met producten die schadelijk kunnen zijn en de totale eindfactuur blijkt uiteindelijk veel meer dan wat er afgesproken is", zegt Fred Scrayen van de politiezone.