Comeback Guust Flater onzeker: dochter van tekenaar Franquin wil publicatie via de rechter tegenhouden

Dochter Franquin is naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel getrokken om te vermijden dat het nieuwe stripverhaal rond Guust Flater er komt. Volgens uitgeverij Dupuis was hier nochtans een akkoord over met de erfgenamen van wijlen tekenaar Franquin. Ook de titel van de nieuwe strip was al bekendgemaakt, "Flater slaat weer toe!". Hij zou in de winkels liggen op 19 oktober.

Maar volgens dochter Franquin, de enige erfgename van haar vader, stroken deze plannen niet met de laatste wil van tekenaar André Franquin, die in 1997 is overleden. Ze noemt de nieuwe strip "illegaal", omdat vader Franquin voor zijn dood de wens zou hebben geuit, dat er geen nieuwe albums van Guust Flater meer zouden verschijnen.

Ze vraagt de Brusselse rechtbank nu om een dringende en voorlopige opschorting van publicatie of reclame rond het stripalbum. Ook voorpublicaties van nieuwe Guust Flater-tekeningen in het Franstalige stripweekblad Spirou zijn tijdelijk verboden, tot er een uitspraak is. In mei komt de zaak voor.