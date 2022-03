BelRiadh: Riadh Bahri gaat gesprek met twintigers aan in nieuw VRT-format (en ook jij kan meedoen)

In het nieuwe onlineformat van VRT NWS #BelRiadh zal Riadh Bahri om de twee weken in gesprek gaan met 20- tot 30-jarigen over de maatschappelijke thema's die hen bezighouden. Elke aflevering nodigt hij een centrale gast uit. Ook experts, politici en andere betrokkenen bellen in om mee te discussiëren of duiding te geven. De live-uitzendingen kan je volgen in de app van VRT NWS en achteraf bekijken op VRT NU. Ook jij kan als kijker deelnemen: in dit format kan je je meest prangende vragen stellen, achter je telefoon of laptop, of zelfs persoonlijk in een videocall.