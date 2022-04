Uitvinder van "inktvlekkentest" overleed 100 jaar geleden: wat blijft er nog van de test over? 

Een deelnemer aan de test krijgt dus tien platen aangeboden waarop men telkens één tot drie antwoorden geeft. Belangrijk is dat de psycholoog of psychiater die antwoorden niet zomaar meteen interpreteert, maar werkt met bepaalde gecodeerde scores die verkregen worden door ze in te passen in een grote databank. Dit zijn enkele van de factoren die in acht worden genomen:



Vormkwaliteit : hoe accuraat is een beeld, hoe goed “past” het binnen de plaat en hoe frequent werd hetzelfde antwoord gegeven door de normgroep?

: hoe accuraat is een beeld, hoe goed “past” het binnen de plaat en hoe frequent werd hetzelfde antwoord gegeven door de normgroep? Locatie : heeft het antwoord van iemand betrekking op de hele figuur, of op een deelaspect (of een detail) daarvan?

: heeft het antwoord van iemand betrekking op de hele figuur, of op een deelaspect (of een detail) daarvan? Kleur

Beweging (zowel kleur als beweging zijn determinanten)

Vanhoyland geeft een voorbeeld van hoe dat kan gaan: "Je kan in plaat 1 vleugels zien. Een vormelijk antwoord zal je altijd hebben, maar een dynamisch antwoord of kleur niet per se. Zo kan je er evengoed een vliegend object in zien. Neem figuur zes. Je kan gaan voor een dierlijk tapijt. Maar je kan ook de contrasten in de zwarte kleur zien, de donkere lijnen."

Psychologen toetsen de antwoorden aan een grote databank met ruim 5.000 potentiële antwoorden. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe vaak iemand een "populair" antwoord gaf (of niet). En deelnemers kunnen meer de kleuren benadrukken in hun antwoorden, of meer naar beweging kijken.