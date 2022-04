Royals - "Kringloopwinkel heus niet beneden het niveau van een koning", zakgeld is leergeld bij Máxima: "Op is op"

Het proces in Londen tegen oud-koning Juan Carlos van Spanje is voorlopig stilgelegd tot 8 juli. De rechter wil het besluit in een beroep afwachten dat door de advocaten van de koning is aangetekend. Zij willen dat Juan Carlos van onschendbaarheid kan genieten. Dat is een bijzondere juridische positie die maakt dat een persoon niet vervolgd kan worden.

Juan Carlos draagt in Spanje nog altijd een koninklijke titel. Hij probeert op basis van die titel immuniteit te verkrijgen bij de Londense rechtbank. Dat statuut geldt in Spanje waar Juan Carlos enkel door een hooggerechtshof kan worden berecht. Maar in Londen denkt men daar anders over: in eerste aanleg oordeelde de rechter dat de 84-jarige Juan Carlos geen staatshoofd meer is en zich niet kan beroepen op onschendbaarheid (zoals zijn zoon koning Felipe wel kan).



Het proces waar het om draait, is aangespannen door een voormalige maîtresse van Juan Carlos. Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (58), die in Engeland woont, beschuldigt hem ervan dat hij haar jarenlang heeft lastiggevallen en bedreigd. Ze klaagt hem bovendien aan voor laster en eerroof. Juan Carlos zou onder meer geregeld hebben dat de Britse en Spaanse geheime diensten Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn bespioneerden. Ze eist nu een aanzienlijke schadevergoeding én een contactverbod.