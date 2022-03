Russen beloven minder strijd rond Kiev om wederzijdse vertrouwen te verhogen: "Elegante manier om zich terug te trekken"

Als Rusland zich inderdaad aan zijn belofte houdt, dan lijkt de hoofdstad Kiev plots geen doel meer te zijn. Vreemd, zegt Balliauw, want een regimewisseling was bij het begin van de oorlog wel een duidelijk doel.



"De Donbas is dan zogezegd de officiële prioriteit nummer één." De Donbas is de oostelijke regio die bestaat uit de twee provincies Donetsk en Loegansk. Een derde tot bijna de helft van die provincies is nu al in handen van pro-Russische separatistische rebellen, die de veroverde gebieden in 2014 uitriepen tot respectievelijk de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loegansk.

Of de zogenoemde landbrug van de Krim naar het oosten, die nu al zo goed als volbracht is door een groot deel van het zuidoosten van Oekraïne in te nemen. Alleen de havenstad Marioepol moet nog veroverd worden, maar volgens Balliauw zou dat wel eens snel kunnen gebeuren. "En misschien proberen de Russen ook nog uit te breiden naar Odessa", zegt Bolder.