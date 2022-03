Bus van De Lijn belandt in gracht in Sijsele, verschillende passagiers lichtgewond

Het ongeval vond plaats rond 13.30 uur vanmiddag op de Gentse Steenweg in Sijsele. Wat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vast staat dat de bus van De Lijn van de weg is geraakt en in een gracht is beland.

In het voertuig zaten veel passagiers, zowel volwassenen als minderjarigen. Volgens De Lijn raakten acht onder hen lichtgewond, de politie van Damme en Knokke-Heist heeft het over 12 lichtgewonden.