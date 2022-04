Spoedgevallendienst Jessa Ziekenhuis wint BK urgentiegeneeskunde

4 teams van verschillende Belgische ziekenhuizen namen het tegen elkaar op. In de finaleronde versloeg Jessa het team van UZ Gent. “Deze overwinning is vooral het resultaat van een intensief opleidingsbeleid waarbij we de lat zeer hoog leggen voor onze arts-specialisten in opleiding en verpleegkundigen", zegt coach dr. Melvin Willems. "We organiseren wekelijks meerdere leermomenten, inclusief simulatie-onderwijs. We hebben vrijdag getoond hoe goed we als team op elkaar zijn ingespeeld. Dat we in de finale een universitair ziekenhuis konden verslaan, maakt er echt een topprestatie van.”