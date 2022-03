Steeds minder studenten behalen bachelordiploma binnen vooropgestelde studieduur

Van de studenten die in het academiejaar 2018-2019 een bacheloropleiding startten, behaalde 30 procent zijn of haar bachelordiploma binnen de voorziene studietijd. In het academiejaar 2008-2009 lag dat aandeel nog op 36 procent.

Tussen 2008-2009 en 2018-2019 is het totaal aantal studenten dat start in een bacheloropleiding wel gestegen van 49.709 tot 50.994.

De studieduur voor een initiële bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten bedraagt drie jaar. Maar ongeveer 20 procent van de studenten heeft een bijkomend jaar nodig om zijn of haar diploma te halen. Nog eens tien procent heeft twee jaar extra nodig. De groep die drie of meer aanvullende jaren nodig heeft, is klein.