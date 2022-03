"Taskforce agrovoeding" moet lege rekken in supermarkten vermijden 

De "taskforce agrovoeding" is een initiatief van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Landbouw David Clarinval (MR) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD). Er is nu geen sprake van voedseltekorten, maar de taskforce moet ervoor zorgen dat dat zo blijft. De stuurgroep moet mogelijke problemen detecteren en concrete actieplannen uitwerken. Flexibiliteit is het sleutelwoord volgens minister Clarinval: "We zitten niet in een situatie van tekorten, maar we moeten wel flexibel en vooruitziend zijn."