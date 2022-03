"Thank you for donating", Ed Sheeran en Nile Rodgers krijgen handen op elkaar tijdens benefiet voor Oekraïne in Birmingham

In de Resorts World Arena in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben duizenden muziekliefhebbers het benefietconert Concert For Ukraine bijgewoond. Het event werd georganiseerd en uitgezonden door de Britse commerciële zender ITV.

De Britse zangeres Emili Sandé was de eerste artiest van de avond. Daarna stonden nog onder anderen Tom Odell, Snow Patrol, Gregory Porter, Manic Street Preachers op het podium.

De Engelse zanger Ed Sheeran werd door het publiek met gejuich onthaald toen hij zijn korte set van twee nummers afwerkte. De Amerikaanse funkartiest en producer Nile Rodgers mocht met zijn band Chic de avond afsluiten. "Thank you for donating", bedankte Nile Rodgers het publiek.

De kijkers van de live-uitzending konden via sms geld doneren voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De ticketverkoop en de reclame-inkomsten van de uitzending, samen goed voor meer dan drie miljoen pond wordt gestort aan de organisatie Disasters Emergency Committee's Ukraine Humanitarian Appeal.