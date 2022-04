Truckers mogen niet meer parkeren bij E34: “Ze laten afval en uitwerpselen achter”

Het plaatsen van vuilnisbakken was niet voldoende. “Vuilnis trekt vuilnis aan. Er zijn op die plek geen sanitaire voorzieningen dus met vuilnisbakken te gaan plaatsen wordt er niets opgelost", vertelt De Cordt.

Samen met Agentschap Wegen en Verkeer kwam er een beslissing. Er worden paaltjes aan beide zijden van de parkeerstroken gezet. De Cordt is alvast overtuigd dat het een goede oplossing is: “Dat gaat zeker helpen, want truckers kunnen er dan niet meer parkeren. We hopen alleen niet dat het probleem zich zal verplaatsen. In de buurt zijn er niet veel andere opties om te parkeren, maar we zullen dat blijven monitoren.”