Hart- en vaatziekten na 20 jaar niet meer belangrijkste doodsoorzaak in België, tumoren op eerste plek

Dat tumoren op nummer een staan heeft vooral te maken met een forse daling (in absolute cijfers) van het aantal overlijdens door hart-en vaatziekten."Die staan al zo'n twintig jaar op de eerste plek", zegt Wendy Schelfaut, woordvoerder van Statbel.

"Maar we zien een heel sterke daling. Rond 2000 ging het nog over een forse 36.000 mensen die eraan overleden. In 2019 waren dat er 27.000. Daartegenover zien we dat de kankers vrij stabiel blijven, met al jaren tussen de 26.000 à 28.000 overlijdens per jaar."