Politie-inval in illegale sigarettenfabriek in Namen: 3 miljoen namaaksigaretten, 15 ton tabak en 12 arrestaties

Naarmate de prijs van sigaretten stijgt, wordt het steeds lucratiever om illegale sigaretten te produceren. De Federale Overheidsdienst Financiën heeft de voorbije jaren al verschillende illegale sigarettenfabriek opgedoekt. Vandaag was er een inval in een illegale sigarettenfabriek in Auvelais in Namen.

"De sigarettenfabriek was tamelijk professioneel ingericht. Van het begin tot het einde was er een productielijn met inbegrip van het drogen van de tabak, het versnijden van de tabak, de sigaretten maken en het verpakken van de sigaretten. Er zijn ook twaalf personen aangetroffen en die zijn voor verhoor opgepakt", zegt Francis Adyns over de Federale Overheidsdienst Financiën.

Er waren ook slaapgelegenheden en een fitnessruimte ingericht voor die mensen. "Ze konden er vermoedelijk lang verblijven om sigaretten te maken. Er zijn drie miljoen namaaksigaretten van het merk Excellence in beslag genomen en 15 ton tabak."

Het is al de tweede illegale sigarettenfabriek die opgedoekt is. "Vorig jaar waren het er negen. Het is echt wel een plaag aan het worden. Naarmate dat de prijzen van de sigaretten stijgen, vooral in de buurlanden, is het een lucratieve handel. Deze illegale sigaretten waren voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bestemd. De vraag stijgt en de productie ook", besluit Adyns.