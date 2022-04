Moldavische vluchtelingen moeten leegstaande panden verlaten: "Willen uitdrijving door politie vermijden"

Sinds begin maart verblijven de Moldavische vluchtelingen in een reeks leegstaande panden in de Schaarbeeklei, vlakbij de oude Renaultfabriek. De huizen zijn erg bouwvallig en klaar voor de sloop. De vluchtelingen, waaronder baby’s, kinderen en een zwangere vrouw, leven er dan ook in erg gevaarlijke omstandigheden. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) wil hen daar dan ook zo snel mogelijk weg. “Ze leven in erbarmelijke omstandigheden in die krotwoningen, dat kan niet langer.” Zo’n tien dagen geleden heeft Bonte bij burgemeestersbesluit beslist dat de panden moeten gesloopt worden.