Wetstraatwatcher Rik Van Cauwelaert: "Problemen bij Beke blijven zich opstapelen, Coens moet schade beperken"

"Dit incident weegt op zich niet zo zwaar, maar komt bovenop de problemen van de afgelopen jaren", zegt Wetstraatwatcher Rik Van Cauwelaert over de storm waarin minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in beland is nadat hij ervoor had gepleit het ouderschapsverlof te beperken tot de eerste drie jaren van het kind. "De partij heeft sowieso al verschillende problemen. Coens heeft dus zo snel mogelijk ingegrepen om de zaken recht te trekken."