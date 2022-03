Veerle Geerinckx (N-VA) volgt Lorin Parys op in Vlaams Parlement

Geerinckx staat ook bekend als de"'curlingburgemeester" omdat ze meermaals heeft deelgenomen aan het wereldkampioenschap curling voor gemengde teams.

Bij de regionale verkiezingen in 2019 was ze tweede opvolger op de N-VA-lijst in Vlaams-Brabant. Een plaats die haar nu een zitje oplevert in het Vlaams Parlement.

Normaal gezien legt Geerinckx tijdens de eerste plenaire vergadering na de paasvakantie de eed af als volksvertegenwoordiger.