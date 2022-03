Klopjacht in Wachtebeke op dader van twee homejackings en een garagediefstal op zelfde avond

Maar toen kreeg de politie nóg een melding van een inbraak in een garage in de Ramonshoek. Daar stal hij opnieuw een voertuig en vluchtte weg richting Zelzate. De politieploegen kregen ondertussen bijstand van de omliggende politiezones en de federale eenheden. Tijdens de klopjacht reed de verdachte tegen andere voertuigen en kwam uiteindelijk in een gracht terecht in de Leegstraat in Zelzate. Daarop vluchtte hij te voet weg, maar kon uiteindelijk gevat worden.

De dader werd gearresteerd en overgebracht naar het bureel in Lochristi. De verdachte werd dan afgelopen zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent en is aangehouden.