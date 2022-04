Vrijwilligers geven tips tegen cybercriminaliteit: “Kijk altijd eerst waar de e-mail vandaan komt”

De adviseurs geven ook tips om cybercriminaliteit te voorkomen. “Als je een verdachte e-mail krijgt, controleer dan altijd eerst waar die vandaan komt”, adviseert Mertens. “Vraagt een familielid per mail om geld, ga dan eerst na of dat wel klopt.” Mertens is blij dat hij mensen op deze manier kan helpen. “We blijven ons ook altijd bijscholen. Er duiken steeds meer nieuwe varianten van cybercriminaliteit op. Valse mails in naam van de overheid in verband met coronavaccins bijvoorbeeld. Dit aanpakken zal nog een hele uitdaging worden.”