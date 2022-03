Vrouwengevangenis Berkendael wordt omgebouwd tot detentiehuis

Om de vrouwengevangenis van Berkendael om te vormen tot detentiehuis, zal het gebouw de nodige aanpassingen moeten ondergaan. Zo zal bijvoorbeeld de tralies tussen de afdelingen en de leefruimte worden verwijderd. “Een deel van de werkzaamheden zal in samenspraak en met behulp van de bewoners van het detentiehuis gebeuren”, klinkt het bij het kabinet-Justitie. "Dat zal hun eerste gezamenlijke project worden. De site van Berkendael is geschikt als detentiehuis aangezien er veel ruimte is voor activiteiten en ontplooiing. De infrastructuur laat toe een opener regime te voeren. De controle op wie binnen en buiten gaat, blijft uiteraard wel strikt opgevolgd. Er zal plaats zijn voor zestig bewoners en er worden vijftig mensen tewerkgesteld onder wie directie, administratie, maatschappelijk assistenten, psychologen, medisch personeel, bewakingsassistenten en detentiebegeleiders.”



De totale kostprijs wordt geraamd op 1 miljoen euro. “De gevangenis van Berkendael transformeren naar detentiehuis is de perfecte illustratie van het vermogen van de Regie der Gebouwen om Justitie een sneller, menselijker en efficiënter handelingsvermogen te geven”, zegt federaal staatssecretaris Mathieu Michel (MR). “Met dit project voert de regering haar wil uit om meer korte straffen uit te laten zitten en recidive te verminderen.”

Dat laatste benadrukt ook minister van justitie Vincent Van Quickenborne bij de voorstelling van het project. “Om kort op de bal te spelen en first-offenders niet uit te laten groeien tot beroepscriminelen, gaan we ook alle korte straffen uitvoeren. Detentiehuizen bieden perspectief en zijn daar de ideale omgeving voor. We moeten gedetineerden tonen dat we in hen blijven geloven en iedereen van waarde kan zijn voor de maatschappij. Daarom is die lokale verankering zo belangrijk. De aanpak met detentiehuizen verlaagt fors de kans op recidive. Zo moet op lange termijn de druk op onze gevangenissen en de overbevolking afnemen.”