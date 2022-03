"Privéleger van Poetin" dat eerder ook in Syrië vocht: wie zijn de Wagner-huurlingen in Oost-Oekraïne?

Volgens het Britse ministerie van Defensie worden meer dan 1.000 troepen van de Wagner Group ingezet in Oost-Oekraïne. De Wagner Group is een private Russische militaire organisatie, die in het verleden ook al huurlingen uitstuurde naar conflicthaarden in Syrië en Libië. In 2014 werd de militie internationaal bekend tijdens de oorlog in de Donbas, waar het vooral actief was in de regio van Loegansk. Dat de groep nu opnieuw opduikt in Oekraïne is dus niet toevallig.