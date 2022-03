Walter Grootaers benoemd tot ereschepen in Lier

De oorkondes van ereschepen en ereraadslid werden uitgedeeld vlak voor de gemeenteraad, maandagavond, door de burgemeester. Walter Grootaers, Marleen Vanderpoorten en Lucien Herijgers kregen er een van ereschepen, Frank Boogaerts en Jenny Van Damme werden ereraadslid.

Walter Grootaers zat 26 jaar in de gemeenteraad en was 14 jaar daarvan schepen voor Open VLD. "Het is alsof het maar een paar dagen was. De tijd vliegt, je bent altijd bezig", vertelt hij erover in "Start Je Dag". Maar de politiek missen doet hij niet. "Nee, ik heb geen afkickverschijnselen gehad", lacht hij. "Ik was goed voorbereid, ik had al een jaar op voorhand gezegd dat ik zou stoppen. En ik ben daarna ook bezig gebleven."

Zo staan er met De Kreuners ook al weer ruim 40 concerten in de agenda. "Er zijn heel wat festivals bij, maar ook nog heel veel zalen, waar onze optredens vorig jaar geannuleerd werden. En vandaag is bekend gemaakt dat we ook op Maanrock in Mechelen gaan spelen op 28 augustus."