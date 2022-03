Recordaantal vacatures, maar de Belgische werknemer blijft honkvast: "Grootste groep wil blijven waar ze is"

Indien we iets dieper in de cijfers duiken, zien we een iets genuanceerder beeld. De groep die er absoluut zeker van is dat ze bij de huidige werkgever wil blijven, krimpt naar 57 procent. De groep die uitdrukkelijk wil vertrekken is goed voor 6 procent van de werknemers.

Daartussen zit een belangrijke groep (37 procent) die nu niet actief op zoek is, maar eventueel wel openstaat voor een verandering. Het gaat om werknemers die passief afwachten, maar ook om werknemers die denken in de toekomst meer actief op zoek te zullen gaan naar een nieuwe job. "Deze mensen bevinden zich in een grijze zone en het zal van hen afhangen of onze arbeidsmarkt nog in beweging zal komen", stelt Denys.