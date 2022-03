Ook in ons land wordt vanavond WK kwalificatiewedstrijd Marokko - Congo massaal gevolgd

In Casablanca (Marokko) strijden thuisland Marokko en DR Congo vanavond voor een plaatsje op het WK voetbal in Qatar. Een match die ook in ons land massaal bekeken zal worden. Zowel in de Brusselse Marokaanse theehuizen als in de Afrikaanse cafés in de Matongéwijk staan de supporters op scherp, net zoals in het Afrikaanse restaurant Bar Afrique in Leuven.