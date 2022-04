Zorgberoepenrally in Tienen maakt jongeren warm voor job in de zorg

En die tactiek lijkt te werken, want verschillende leerlingen die vandaag de workshops volgden, hebben interesse in een beroep in de zorgsector. "Ik zou later graag in een kinderdagverblijf werken", vertelt de enige jongen in het gezelschap. "Vandaag heb ik een aantal aspecten van het beroep geleerd die ik nog niet wist, zoals het verzorgen van wonden bij baby's." Voor andere leerlingen was het dan weer interessant om te horen welke jobs er allemaal in de zorg zijn en wat daarbij komt kijken. Ook al is niet iedereen overtuigd. "Het is zeker interessant, maar ik besef nu nog meer dat de zorgsector geen wereld voor mij is. Ik blijf bij mijn plan om kleuterleidster of leerkracht lager onderwijs te worden", besluit een andere leerlinge.