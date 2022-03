250 studenten zakken af naar kwalificatie voor WK papieren vliegtuigjes in Gent

“Vandaag is de laatste kwalificatieronde”, vertelt Cas De Schinkel, student brand manager in Gent voor organisator Red Bull. “In Antwerpen en Leuven waren er al kwalificaties, nu is Gent dus aan de beurt. We richten ons tot de studentensteden. Want enkel wie studeert, kan meedoen aan de wedstrijd. Er zijn 2 disciplines: bij de eerste moet je je vliegtuigje zo ver mogelijk gooien, bij de tweede is het de bedoeling dat je vliegtuigje zo lang mogelijk blijft zweven.”