Van "cultureel Tsjernobyl" op rand van afgrond tot populaire attractie: Disneyland Parijs bestaat 30 jaar

De financiële gevolgen lieten zich al snel voelen. “Eisner says Euro Disney might close”, kopte de New York Times in 1994. Een straffe uitspraak van de CEO, maar wel gebaseerd op harde feiten. De bezoekersaantallen bleven sinds de opening veel lager dan verwacht. De bezetting in de hotels was net geen 60 procent, ver onder het doel van 85 procent.

Het operationele inkomen daalde van 814 miljoen dollar in 1992 naar amper 300 miljoen dollar in 1993. Op het moment van de publicatie van het bewuste artikel van The New York Times, had Euro Disney zowat 3 miljard dollar aan schulden.