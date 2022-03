Salah Abdeslam weigert te antwoorden op vragen over de aanslagen in Parijs: "Ik kan niet meer spreken"

Daarop ging Abdeslam, gekleed in een zwart t-shirt, weer zitten. De voorzitter ging toch door met het verhoor. "Ik ga u toch mijn vragen stellen, meneer Abdeslam." Périès begon aan een reeks vragen over de auto's die Abdeslam huurde enkele dagen voor de aanslagen in Parijs, over wie hem het geld daarvoor gegeven had, en over de andere voorbereidingen voor de aanslagen. Uiteraard ging het ook over de verklaringen van Mohamed Abrini gisteren, die zei dat Abdeslam pas op het laatste moment de opdracht kreeg van zijn broer Brahim om deel te nemen aan de aanslagen, omdat Abrini had geweigerd. Maar Abdeslam bleef zwijgend voor zich uitstaren vanop de beschuldigdenbank.