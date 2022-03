Stichting tegen Kanker vraagt dringend actieplan tegen huidkanker

Stichting tegen Kanker vraagt de overheid dan ook met aandrang naar een nationaal actieplan om de ziekte beter op te sporen, iets dat in andere landen wel al bestaat. Tot voor kort organiseerden dermatologen jaarlijks een dag (of enkele dagen) waarop mensen hun lichaam op melanomen, vlekjes van huidkanker, konden laten controleren.

Maar dat is te breed, zegt Brigitte Boonen, preventie- en UV-expert bij Stichting tegen Kanker. "Dermatologen zijn al overbelast en het wordt nog erger. We kunnen beter gericht controleren zodat we de ziekte vroeg kunnen opsporen bij de juiste mensen. ". Dat kan bijvoorbeeld door mensen met een hoog risico te monitoren, en mensen met een lager risico eruit te pikken als ze een verdacht letsel hebben. Daarvoor ontbreekt op dit moment een efficiënt systeem, volgens Boonen.