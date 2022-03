Amerikaanse acteur Bruce Willis stopt met acteren na afasie-diagnose

Bruce Willis brak in de VS midden de jaren 80 door in de populaire televisieserie "Moonlighting". In 1988 brak hij wereldwijd door in de bioscoop in de actiefilm "Die hard".

Bruce Willis groeide de volgende decennia uit tot een van de populairste (komische) actiehelden in Hollywood. Hij acteerde onder meer in "Pulp fiction", "12 monkeys", "The expendables", "Armageddon", "The sixth sense" en "Red".