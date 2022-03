Archeologen vinden sporen van grafmonument van 3.000 jaar oud in Maldegem

Al in de jaren '80 en '90 zijn er luchtfoto's gemaakt van enkele akkers in Adegem, bij Maldegem, die deden vermoedden dat er sporen van grafheuvels te vinden zouden zijn. "Dat is te zien aan verkleuringen in de bodem," legt archeoloog Johan Hoorne van De Logi & Hoorne bv uit. Het bedrijf deed opgravingen naar aanleiding van werken van Aquafin en vond er meer dan het verwachtte. "Eén van de eerste dingen die we vonden was een palenkrans met een greppel. Dat is typisch voor een grafmonument. Het zijn sporen van een grafheuvel, vrij uniek voor Vlaanderen. " De heuvel zou tussen de 3.200 en 2.800 jaar oud zijn. Dat is jonger dan gewoonlijk. Hoe dat komt, moeten we nog uitzoeken."