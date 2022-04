Bakkerij De Trog stuurt broodjes naar Oekraïne

De Trog is een grootschalige bakkerij in Ieper die op een biologische en ambachtelijke manier brood bakt. Het bedrijf levert brood aan verschillende winkels en winkelketens, maar levert voor ook één keer ook aan Oekraïne. Het bedrijf zal zo'n 15.700 waldkornbroodjes richting Oekraïne sturen. De broodjes zijn zo verpakt dat ze 40 dagen houdbaar blijven.

Het bedrijf wil met de actie tonen dat ze solidair zijn met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Nochtans is het ook voor De Trog een moeilijke tijd. "De coronacrisis verstoorde de hele wereldmarkt en deed prijzen stijgen. Het verpakkingsmateriaal, transport, gas en elektriciteit is allemaal duurder geworden", vertelt commerciel directeur Patrick Verhamme.

Maar ook de prijs van tarwe is al twee keer gestegen. "Oekraïne en Rusland hebben samen tot 30 procent van de wereldmarkt aan tarwe. Zoals het er nu naar uitziet, zal er in Oekraïne geen oogst zijn. Dat zal een grote impact hebben op de tarweprijs, we houden ons hart vast voor dit najaar", zegt Verhamme. Maar dat houdt hemniet tegen om te helpen: "Wij gaan dit overleven, we komen er met ons bedrijf wel doorheen. Dit is het weinige dat we voor die mensen kunnen doen. "