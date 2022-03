Minister Beke (CD&V) na heisa: "Ik heb geen enkel voorstel gedaan om ouderschapsverlof te beperken in tijd"

“Ik heb geen enkel voorstel gedaan om het ouderschapsverlof te beperken in tijd.” Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement, waar hem het vuur aan de schenen werd gelegd na uitspraken die hij eerder deze week in Humo deed. "Wel had ik gehoopt op een open manier te kunnen nadenken over de invulling van de eerste 1.000 dagen van een kind."