BEKIJK: Amerikaanse astronaut vliegt samen met twee Russen terug naar aarde: "symbool van vriendschap"

De Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei is veilig terug op aarde geland, na 355 dagen aan boord te zijn geweest van het internationaal ruimtestation ISS. Opvallend: hij vloog samen met twee Russische kosmonauten terug naar aarde. Sinds de oorlog in Oekraïne staat de jarenlange vredevolle samenwerking met Rusland in de ruimte onder druk. De Russische kosmonauten hadden het net voor hun vertrek nog over "broeder- en zusterschap" en er werd innig geknuffeld.