Beringse mijnkathedraal krijgt monumentaal kunstwerk

Het voorplein van de Beringse mijnkathedraal of de Sint-Theodarduskerk krijgt een nieuw kunstwerk. Om dit proces vlot te laten verlopen, stelde de stad de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers aan. Dat is een groep van curatoren met ervaring in kunst in publieke ruimte. Zij zijn verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit en gaan samen met de stad op zoek naar een kunstenaar.