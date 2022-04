Buddysteem voor Oekraïense vluchtelingen in Oosterzele: "Gastgezinnen kunnen hen niet in alles begeleiden"

Volgens Oosterzele zijn peters en meters nodig die de Oekraïense vluchtelingen helpen buiten het huis van het gastgezin. Er zijn in de gemeente 36 gezinnen bereid gevonden om in totaal 114 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. "Maar die opvanggezinnen zijn er in de eerste plaats voor bad-bed-brood. Naast die opvang hebben die gezinnen niet altijd de tijd of mogelijkheid om hun gasten ook buitenhuis te helpen. Vandaar dat we het buddysysteem in het leven roepen. We zoeken vrijwilligers die hen helpen bij administratieve en praktische zaken", zegt De Turck.