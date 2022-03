Burgemeesters vragen erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio

"Die verstedelijkingsdruk zorgt steeds meer voor een duidelijke, gedeelde identiteit", aldus Van Elsen "We zijn en voelen ons één centrumregio. Er zijn zeker mogelijkheden om extra geld naar de regio Halle-Vilvoorde te krijgen. Denk maar aan het Vlaamse Randfonds of de ondersteuning in het kader van het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers. Voor dat laatste komen nu al minstens 8 gemeenten uit onze regio in aanmerking. Maar dat zijn – in verhouding – druppels op een hete plaat. We hebben hulp nodig , in de vorm van structurele middelen om onze regio verder te doen groeien en bloeien", besluit Van Elsen.