CHECK - Beelden van Oekraïense soldaten die Russische krijgsgevangen mishandelen, zijn wellicht echt

Het was in de vermoedelijk Oekraïense Telegramgroep "Lading 200" dat dit weekend enkele verontrustende filmpjes rondgingen. Lading 200 is een verwijzing naar Russische codetaal voor de repatriëring van gesneuvelden.

In de video's zien we hoe verschillende Russische krijgsgevangenen geblinddoekt of met een zak over hun hoofd en in veel gevallen ook bebloed op de grond liggen. Hun Oekraïense bewakers schreeuwen hen toe en geven slagen met de hand of de kolf van hun geweer. In het opmerkelijkste en vaakst gedeelde filmpje zien we ook hoe Russen die net uit een busje zijn gekomen in de benen worden geschoten.

Een soldaat die gewond op de grond ligt en een zak over zijn hoofd heeft, krijgt een trap en wordt gevraagd waar de Russische verkenningstroepen zich bevinden. "Aan de linkerkant van het dorp", antwoordt de gevangene. Wanneer daarna gevraagd wordt vanwaar hij komt, antwoordt hij niet meer. "Hij heeft het bewustzijn verloren", klinkt het bij een bewaker. Enkele beelden later is ook een gevangene met een duidelijk gebroken been te zien.

In andere video's die circuleren, zijn gevangen soldaten uitgekleed of moeten ze met een blinddoek om het Oekraïense volkslied zingen. Heel wat beelden tonen ook mannen met bloedende wondes die niet verzorgd worden.