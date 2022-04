Cybercriminelen stelen 1.6 miljoen euro van Lierenaars

Almaar meer Lierenaars worden het slachtoffer van cybercriminelen. In 2021 ging het om een bedrag van 1.600.000 euro meldt de politie van Lier. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2020. Omdat het heel moeilijk is om het gestolen geld terug te krijgen, gaat de lokale politie inzetten op preventie en sensibilisering.