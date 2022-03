De Lijn gaat meer controleren op zwartrijden: "In steden rijdt helft reizigers met bus of tram zonder betalen"

De Lijn beseft zeer goed dat er dringend weer werk moet gemaakt worden van controles op bus of tram. Vanaf 1 april zal dat weer gebeuren. Want tijdens corona hebben al te veel reizigers geprofiteerd van de coronamaatregelen op bus of tram om niet meer te betalen. "De chauffeur zit afgesloten, achter plastic wanden. Reizigers mogen al een hele tijd niet meer vooraan opstappen op bussen en trams. Ze moeten achteraan opstappen, maar dat betekent dat er ook geen sociale controle meer is. Dus mensen denken blijkbaar al te makkelijk dat ze kunnen opstappen zonder betalen", legt Marco Demerling van De Lijn uit. "De cijfers van zwartrijden de afgelopen 2 jaar zijn hallucinant. In stedelijke gebieden betaalt de helft van de reizigers niet, in landelijke gebieden is dat tussen de 10 en 15 procent. Voor corona was dat maar 3 procent."