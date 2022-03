De wereldgeschiedenis volgens Robert Kaplan: een kwestie van geografie en van Shakespeare

Misschien is het zijn leeftijd (Kaplan is intussen 69), maar in zijn jongste boek "De Adriatische Zee" duikt naast de reisliteratuur en de geopolitieke boeken ook flink wat poëzie op. Het boek is opvallend introspectiever en beschouwender. Kaplan vermeldt momenten van eenzaamheid, twijfels over wat hij zijn leven lang gedaan heeft, en spijt over standpunten die hij vroeger heeft ingenomen. Over de oorlog van president George W. Bush in Irak, die hij aanvankelijk verdedigde maar later als een fatale vergissing ging zien, schrijft hij: "Ik draag die oorlog altijd mee". Kaplan klinkt milder en af en toe zelfs wat dromerig.



Als we hem die indruk voorleggen, erkent hij dat met een glimlach. "Je hebt het helemaal juist. Het is de fase waarin ik nu zit, dit moest me echt allemaal van het hart."