Door late winterprik hebben fruittelers een weekend met slapeloze nachten voor de boeg

"Vooral over de nacht van zaterdag op zondag maak ik me zorgen", vertelt Dany Bylemans van pcfruit. "Maar mogelijk ook al over de nacht van vrijdag op zaterdag. De vriestemperaturen vallen dan nog mee. Maar aan de grond worden dan temperaturen tot -4,6° C voorspeld. Voor de aardbeienbloemen is dat te koud, die zullen met plastic beschermd moeten worden. Maar van zaterdag op zondag gaan we naar luchttemperaturen van -2,5° C. Dat is een gemiddelde temperatuur, dus op sommige percelen kan dat nog wat dieper zakken. Dus dat baart me zorgen."