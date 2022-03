Positieve doorlichting  onderwijsinspectie heeft wel degelijk effect op schoolkeuze ouders

En wat blijkt? Ouders die een nieuwe school moeten kiezen voor hun kind, lezen wel degelijk die doorlichtingsverslagen. In Vlaanderen zijn het trouwens één van de weinige bronnen om op een objectieve manier info te verkrijgen over de onderwijskwaliteit op een school.

En meer nog: ouders lezen niet alleen die verslagen maar houden er ook rekening mee in hun keuze voor een school, zegt professor Kristof De Witte die meewerkte aan het onderzoek.

Uit de resultaten blijkt dat basisscholen in landelijke gemeenten in het eerste leerjaar 7 procent meer leerlingen aantrokken na een positieve doorlichting van de inspectie. En dat is toch best wel een groot effect, vindt De Witte: ”Een gemiddeld eerste leerjaar telt in een lagere school ongeveer 35 leerlingen of 2 klassen van 18 leerlingen dus dwz dat er per klas van 18 leerlingen 1 extra leerling bij komt door dat gunstig doorlichtingsverslag.