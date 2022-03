Grote naam uit het Brusselse nachtleven beschuldigd van drogeren en verkrachten jonge klanten

Investigation, het onderzoeksjournalistieke programma van RTBF, kwam in contact met enkele slachtoffers van De Moncharline via de Instagrampagina Balance ton bar. Op deze pagina verschijnen regelmatig anonieme getuigenissen van jongeren die in het Brusselse uitgaansleven gedrogeerd en/of misbruikt werden. The Wood is de naam van zo'n Brusselse nachtclub die in meerdere berichten terugkeert. De zaak was gevestigd in het Terkamerenbos, maar moest in 2016 de deuren sluiten wegens geluidsoverlast. De eigenaar van de zaak: Carl De Moncharline.