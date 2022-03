Eredoctoraat van UAntwerpen voor twee Antwerpse, internationaal bekende kunstenaars: "Antwerpen kenden ze in Amerika, Brussel niet"

Paul Van Hoeydonck, die in 1925 in hartje Antwerpen werd geboren, is misschien wel het meest bekend van zijn werk "Fallen Astronaut". Dat is een metalen beeldje van een mens dat in 1971 op de maan werd geplaatst door de bemanning van de Apollo 15. Zo werd het meteen het eerste kunstwerk buiten de Aarde.

Hij vindt het eredoctoraat een grote erkenning en was verrast. "Ik verwachtte het niet, omdat ik de reputatie heb van altijd in het buitenland geweest te zijn, maar ik ben wel een Antwerpenaar", zegt hij. "Het is een geweldige stad! Ik ben veel in Amerika geweest. Mensen daar wisten soms wel wat Antwerpen was, maar niet wat Brussel was", gniffelt hij. Hij raakte daar in Amerika ook bevriend met president Nixon. "Die bracht mij op de maan. Paul, when will you be an American man, vroeg die", zegt hij lachend. "Die was heel sympathiek voor mij."