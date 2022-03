Extra inspanningen in Antwerpen om Oekraïense vluchtelingen die nog geen coronavaccin hebben gekregen, te overtuigen om zich te laten inenten

"We hebben gemerkt dat er nog een nood is om te vaccineren maar dat er vooral moet gesensibiliseerd worden. De Vaccinatiewijzers zijn een laagdrempelige manier om de mensen de correcte info over de vaccinatie te geven", zegt Geert Van de Voorde, voorzitter van de Eerstelijnszone Antwerpen Centrum. "Die Vaccinatiewijzers gaan we nu ook vertalen naar het Oekraïens zodat ze ook voor die mensen beschikbaar zijn. Vluchtelingen die in orde zijn met alle papieren, kunnen zich eenvoudig in een vaccinatiecentrum laten inenten. Een goede registratie is dus belangrijk. Het vaccineren is vandaag nog geen topprioriteit. We willen de mensen eerst goed opvangen en rust geven."