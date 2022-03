"Den Doel": het zieltogende polderdorp dat al 60 jaar in onzekerheid (over)leeft

In 2008 is Doel weer regelmatig in het nieuws. De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), die de havengronden op Linkeroever beheert, begint met de afbraak van een aantal woningen in Doel, naar eigen zeggen voor de veiligheid en om kraken tegen te gaan.



De zaak wordt opnieuw beslecht in de rechtbank. Het hof van beroep in Gent oordeelt dat Doel een woonzone is en dat woningafbraak daarin verboden is. In 2009 stopt het afbreken van woningen, maar de beelden van sloopkranen doen het dorp uiteraard geen goed. Het inwoneraantal daalt onder de 200.