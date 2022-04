Grote rampenoefening in Bornem: "Na twee jaar stilzitten weer heel veel bijgeleerd" 

Hoewel er werkpunten zijn, is de noodplanningscoördinator tevreden met het verloop van de oefening: "Er zijn altijd verbeterpunten. De communicatie kan op bepaalde punten beter. In het begin is het altijd een beetje chaos, maar die chaos moet dan omgezet worden in gestructureerd overleg. Dat is ook gelukt. Daarnaast was de incidentlocatie erg afgelegen en enkel te bereiken via kleine straatjes met eenrichtingsverkeer. Dat was een test op zich. Ook daar hebben we wat verbeterpunten genoteerd, maar al met al is alles goed verlopen."