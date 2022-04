Hallenaar in Spanje veroordeeld tot 14 jaar celstraf voor doodslag

De 58-jarige Anne H. verhuisde in 2017 naar het Zuid-Spaanse Tolox, in de provincie Malaga. Ze was bevriend met Frank D., die enkele dagen bij haar verbleef in november 2019 om te helpen met wat reparaties in haar woning. Maar tijdens de nacht van 11 op 12 november bracht Frank D. zijn vriendin om het leven. Hij sloeg meermaals op haar hoofd in met een stomp object terwijl ze sliep. Een familielid trof het slachtoffer dood aan in haar slaapkamer en sloeg alarm.